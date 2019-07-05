В Бакинском бизнес-центре при организации министерства экономики и Бакинского инженерного университета, поддержке компании BP Azərbaycan и партнерстве Центра инноваций ASAN состоялся финальный этап конкурса по стартапам "Yeni Fikir VI", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Конкурс нацелен на стимулирование стартапов и оказание поддержки инновационному предпринимательству.

На мероприятии выступили замминистра экономики Сахиб Мамедов, отметивший, что Фонд развития предпринимательства министерства экономики организовал прием стартап-проектов, и сегодня в Инкубационном бизнес-центре при Фонде оказывается поддержка развитию более 10 стартапов.

Ректор Бакинского инженерного университета Хавар Мамедов отметил, что в технопарке университета и в Центре инкубации и акселерации İNNOLAND при Центре инноваций ASAN будут созданы условия для победивших команд. Отметим, что в проведенных до настоящего времени пяти конкурсах было представлено 842 стартап-проекта, из которых более ста проектам была оказана непосредственная поддержка, 35 проектам с помощью спонсоров и партнеров были оказаны первоначальные инвестиционные и инкубационные услуги.

На шестой по счету конкурс по стартапам "Yeni Fikir VI", объявленный в марте текущего года, было представлено 118 проектов, 12 из которых получили путевку в финал. В финале конкурса будут объявлены пять победителей по самым перспективным проектам. При финансовой поддержке компании BP Azərbaycan победившие проекты будут удостоены премий.

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