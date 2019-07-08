Гянджинский автомобильный завод подписал контракт с автоконцерном "КамАЗ" на поставку крупной партии комплектующих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, между Гянджинским автомобильным заводом и внешнеторговой компанией "КамАЗ" был заключен контракт на поставку комплектующих на 400 миллионов рублей (около 10,68 миллиона манатов).

В составе автоконцерна 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Сборку грузовиков "КамАз" в Гяндже осуществляют с 2015 года.

Гянджинский автомобильный завод осуществляет свою деятельность с 2004 года. На сегодняшний день на заводе также производятся грузовые автомобили "Гянджа" и "Пехлеван" (обе марки строятся на основе моделей МАЗ), тракторы "Беларус" и специальная автомобильная техника.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!