В Азербайджане активно продвигается процесс расширения программы самозанятости населения: нынешний уровень охвата, который составляет 10 тысяч семей, намечено расширить до 15 тысяч в будущем году.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, в рамках конференции, посвященной завершению твининг-проекта в сфере занятости при финансовой поддержке ЕС.

Министр отметил, что ожидается, что Всемирный банк (ВБ) подключится к программе самозанятости в Азербайджане, что окажет стимулирующее воздействие на этот процесс.

"Мы рассчитываем, что в 2020 году ВБ присоединится к программе самозанятости, и это приведет к увеличению нынешних показателей в объеме 10 тысяч семей, как минимум до 15 тысяч в недалекой перспективе", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что реализация начинаний в сфере самозанятости нацелена на создание новых рабочих мест в государственном и частном секторе, развитие микробизнеса в стране.

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