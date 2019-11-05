Благодаря проделанной работе за 10 месяцев этого года в Азербайджане значительно увеличился фонд заработной платы.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в Милли Меджлисе в ходе сегодняшнего обсуждения госбюджета Азербайджана на 2020 год, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан - государство, которое проводит социально направленную политику. В центре мер, осуществляемых под руководством главы государства, стоит социальное благосостояние граждан", - напомнил министр.

Бабаев добавил, что в 2020 году ожидается рост выплат населению: "Эти выплаты повышаются практически каждый год. В следующем году планируется еще больше расширить программу самозанятости".

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