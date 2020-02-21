В пятницу долларовый индекс лондонской биржи достиг максимума за три года и приблизился к психологически важной отметке в 100 пунктов, передает Bloomberg.

Китайский вирус продолжает мощно влиять на мировые рынки. Флуктуации во второй экономике мира - КНР не могут не отражаться на курсах валют. В пятницу долларовый индекс биржи ICE вырос до максимального за последние три года значения 99,63. Еще немного и показатель перевалит за 100, тогда следует ждать нового рывка со стороны американской валюты, говорят аналитики, передает Day.Az со ссылкой на gorodovoy.spb.ru.

В ситуации, когда коронавирус, по некоторым сообщениям, достиг максимума своего распространения в Азии, в первую очередь, Китае, многие инвесторы выбирают американский доллар как защитную инвестицию.

В пользу этой версии говорит и падение иены до минимального значения с 2017 года. Как ближний сосед Китая, Япония сейчас находится в зоне повышенного риска. Любые ограничения или остановки в промышленности этой страны приведут к дальнейшим потрясениям в мировой экономике и на высокотехнологичных рынках.

Напомним, что в пятницу число заболевших коронавирусом в мире достигло 76,7 тысячи человек, более 2,2 тысячи пациентов умерло.