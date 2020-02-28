Представительства Азербайджана и Туркменистана при Женевском отделении ООН провели круглый стол на тему "Транспортно-коммуникационный потенциал региона Каспийского моря: Азербайджан и Туркменистан - кратчайший путь". Об этом сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az.

Мероприятие состоялось в Швейцарии в рамках 82-й сессии Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

В мероприятии также приняли участие заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, постоянный представитель КНР при отделении ООН в Женеве Ху Чен, заместитель начальника отдела международных связей Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии Стефано Пачи и послы Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана.

В качестве спикеров выступили исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Альгаерова, генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто, председатель комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Тадеуш Жозда.

Одна из целей мероприятия - презентация транспортных возможностей Каспийского региона, говорится в сообщении.

Отметим, что прикаспийские страны в последние годы продвигают ряд крупных международных проектов, в том числе транзитно-транспортного коридора "Lapis Lazuli" по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Напомним, что соответствующее соглашение по проекту Lapis Lazuli между Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Афганистаном было подписано 15 ноября 2017 года на министерском заседании 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану в Ашхабаде.

Согласно проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады должны соединить город Тургунди (афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов.