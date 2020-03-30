Как государство будет оказывать финансовую поддержку из-за коронавируса?

В Азербайджане раскрыли подробности поддержки национальной экономики в связи с пандемией коронавируса.

Об этом, как сообщает Day.Az, эти подробности раскрыл в эфире Азербайджанского телевидения министр экономики страны Микаил Джаббаров.

Говоря о поддержке экономики в преодолении последствий коронавируса, министр отметил, что всего подготовлено 9 программ, связанных с поддержкой пострадавших от коронавируса отраслей. "Естественно, что в перввую очередь мы были заняты определением конкретных пострадавших отраслей. Они охватывают 4 больших сектора экономики и 20 направлений деятельности", - подчеркнул Джаббаров.

По его словам, отрасли экономики были распределены по 4 категориям - наиболее пострадавшие, значительно пострадавшие, незначительно пострадавшие и не затронутые коронавирусом.

"Первая и обширная программа затронет 304 тысячи наемных работников и 44 тысячи субъектов предпринимательства. Основная логика, философия этой программы состоит в том, чтобы государство выделило материальную помощь в размере значительной части заработной платы этих работников", - отметил Джаббаров.

По его словам, для этого была произведена оценка зарплат по отраслям и средняя зарплата по стране. Как известно, по итогам января 2020 года средняя зарлпата по Азербайджану составила чуть более 700 манатов. "В соответствии с программой, будет предложено выделить в качестве прямой финансовой помощи предпринимателям до 50 процентов от зарплат их сотрудников", - добавил Джаббаров.