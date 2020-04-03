Азербайджан приглашен на встречу министров стран ОПЕК

Азербайджан получил приглашение на встречу министров стран ОПЕК и входящих в картель стран, которая состоится 6 апреля в формате видеоконференции с целью стабилизации нефтяного рынка, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минэнерго.

Согласно сообщению, на встрече планируется участие всех министров стран, не входящих в картель и обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве".

Отметим, что эта встреча проводится по приглашению Королевства Саудовская Аравия, после переговоров, проведенных при посредничестве президента США Дональда Трампа.