Азербайджан увеличил товарооборот с Мексикой

В январе-мае 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Мексикой составили 25,53 миллиона долларов США, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Мексику за первые пять месяцев текущего года составил 180 тысяч долларов США, в то время как годом ранее это были 111 тысяч долларов США.

Импорт продукции из Мексики в Азербайджан увеличился на 21,9 процента, составив 25,35 миллиона долларов США. Долевое участие Мексики в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,36 до 0,61 процента от совокупного объема.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было отрицательным и составило -25,17 миллиона долларов.

В целом в январе-мае 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 11,14 миллиарда долларов США, что на 22,9 процента меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении выросло на 0,9 процента и осталось положительным, составив 2,81 миллиарда долларов США.