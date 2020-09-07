ЦБА привлёк 150 миллионов манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 миллионов манатов на очередном депозитном аукционе, сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

По данным ведомства, седьмого сентября 2020 года был проведён очередной депозитный аукцион, на котором Центробанк Азербайджана привлек 150 миллионов манатов, предложение в ходе аукциона составило 729,9 миллиона манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,26 процента.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Напомним, что проведение депозитных аукционов ЦБА начал с июня 2016 года.