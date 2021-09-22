Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 сентября понизилась на 0,99 доллара относительно предыдущего показателя и составила 75,16 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light уменьшилась на один доллар - до 74,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,16 доллара, составив 69,81 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 сентября снизилась на 0,92 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 73,19 доллара за баррель.

Официальный курс на 22 сентября составляет 1,7 AZN/USD.