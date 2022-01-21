Новые держатели самой популярной карты рассрочки страны BirKart смогут заработать при первом платеже. Согласно условиям новой акции, клиенты, заказавшие карту BirKart Umico, BirKart Cashback или BirKart Miles онлайн, получат бонус в размере 22 AZN за первую оплату на сумму не менее 20 AZN.

Акция продлится до 15 февраля 2022 года, она распространяется на онлайн-покупки, покупки в рассрочку и оплаты через POS-терминалы. Каждый новый владелец BirKart может воспользоваться предложением только один раз в течение 30 дней после оформления карты.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах - BirKart (классическая карта рассрочки), BirKart Cashback (рассрочка/кэшбэк), BirKart Miles (рассрочка/мили) и BirKart Umico (рассрочка/кэщбэк/бонусы). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кэшбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 10 000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.