Азербайджан и Туркменистан провели заседание рабочей группы по месторождению "Достлуг"

27 января прошло четвертое заседание совместной рабочей группы, созданной в целях подготовки и согласования проекта межправительственного соглашения, регулирующего сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между сторонами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заседание прошло под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и государственного министра Туркменистана - председателя государственного концерна "Туркменгаз" Батыра Аманова.

На заседании было принято решение в ближайшее время провести очередное заседание совместной экспертной группы в рамках Рабочей группы.

Следует отметить, что Рабочая группа была создана распоряжением Президента Азербайджана 25 февраля 2021 года для разработки и согласования проекта межправительственного соглашения, которое будет регулировать сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг".