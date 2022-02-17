Доходы Азербайджана от экспорта нефти резко выросли

В январе этого года Азербайджан экспортировал за рубеж 3 505 551,96 тонн сырой нефти и нефтепродуктов на общую сумму 2 031 435,6 тыс. долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Государственного таможенного комитета.

Объем экспортированной сырой нефти и нефтепродуктов снизился на 12,7% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, но их стоимость выросла на 49,4%.

Отметим, в прошлом году Азербайджан экспортировал за рубеж 27 116 060,62 тонн сырой нефти и нефтепродуктов на общую сумму 13 218 936,05 тысяч долларов США.