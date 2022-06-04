Спрос на нефть «очень мощный»

Генеральный директор американской энергетической компании Chevron Марк Вирт высказался о ситуации на нефтяном рынке в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в эфире Bloomberg TV.

Вирт заявил, что ослабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, вызвало "очень мощный" мировой спрос на нефть. Глава компании назвал его заметно опережающим предложение на топливо.

"Международные авиаперевозки достигли своего пика с начала пандемии, и существует много других сигналов, указывающих на то, что спрос очень велик. И спрос в нашей отрасли, как правило, растет быстрее предложения. Мы наблюдали такое явление в 2020 году - то же самое происходит и на сегодняшний день", - рассказал гендиректор Chevron.