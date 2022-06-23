Азербайджан и Болгария могут сыграть ведущую роль в увеличении грузоперевозок между Европой и Азией

Азербайджан и Болгария, имеющие выгодное географическое положение, могут сыграть ведущую роль в увеличении международных грузоперевозок между Европой и Азией.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, передает Day.Az.

"Транспорт является еще одним приоритетным направлением для сотрудничества двух стран после энергетики. Отношения между нашими странами в этой сфере имеют давнюю историю. Азербайджан и Болгария вошли в число стран - основателей транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) в 1998 году. В целях содействия развитию международных транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и Юго-Запад Азербайджан принимает системные и интенсивные меры по развитию своей транспортной инфраструктуры и добился больших успехов в этой сфере. Бакинский международный морской торговый порт, построенный с использованием новейших инженерных разработок, отвечающих самым современным стандартам, вносит большой вклад в расширение транзитных возможностей в Каспийском регионе. В связи с этим ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и компания "Болгарская портовая инфраструктура" сотрудничают по увеличению грузоперевозок в обоих направлениях", - сказал посол.

Гусейнов напомнил, что в 2018 году был запущен еще один важный проект - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"О его важной роли в содействии связям между Европой и Азией упомянул и Европейский союз. БТК может упростить транспортировку грузов из Турции в Болгарию и другие страны Европы. Учитывая, что пять из 10 европейских транспортных коридоров проходят через Болгарию, сотрудничество с этой страной имеет особое значение. Последние глобальные и региональные тенденции еще больше повысили значение транспортной связности. Поэтому хотел бы обратить внимание на Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, который является частью международного транспортного коридора Восток-Запад. Этот маршрут пролегает от тихоокеанского побережья Китая в Европу через Каспийское море и Азербайджан. В сложившейся геополитической ситуации еще более возросло значение Среднего коридора, растут объемы грузоперевозок по этому маршруту. Ежедневные грузоперевозки между ЕС и Китаем в 2021 году достигли двух миллиардов долларов. В этой связи совместные усилия Азербайджана и Болгарии по продвижению части этих грузов через территории наших стран являются взаимовыгодными", - добавил Гусейнов.

Перспективы участия болгарских компаний в проектах в Карабахе

Безусловно, мы приветствуем участие крупных компаний и деловых кругов дружественной страны и стратегического партнера - Болгарии в работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях Азербайджана, сказал Гусейнов.

"Мы планируем провести бизнес-форум для деловых кругов обеих стран в рамках 6-го заседания азербайджано-болгарской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в этом году. Мы также планируем организовать визит болгарских представителей на освобожденные земли, чтобы они могли ознакомиться с ситуацией на местах и наметить дальнейшие действия. Кроме того, мы работаем над привлечением ведущих болгарских компаний, имеющих большой опыт в области разминирования, к работам в этой сфере в нашей стране", - добавил он.

Поставки азербайджанского газа по IGB

Как отметил дипломат, правительство Болгарии прилагает серьезные усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию газовый интерконнектор с Грецией (IGB).

"Энергетика является краеугольным камнем экономических отношений между Азербайджаном и Болгарией и создает важную основу для еще большего развития сотрудничества. В условиях серьезной ситуации, связанной с резким ростом цен на природный газ в Болгарии, Азербайджан как стратегический партнер и дружественная страна всегда старался помочь Болгарии. На фоне неопределенности на европейском энергетическом рынке правительство Болгарии прилагает серьезные усилия для ввода в эксплуатацию газового интерконнектора с Грецией, который играет важную роль для энергетической безопасности страны, в кратчайшие сроки, и ведет активный диалог со всеми партнерами. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил местным СМИ, что IGB планируется ввести в эксплуатацию в июле или августе", - пояснил посол.

Гусейнов отметил, что с вводом в эксплуатацию этого интерконнектора Болгария сможет получать природный газ из Азербайджана в полном объеме.

"Азербайджан как надежный поставщик энергии и инициатор ряда важных региональных проектов продолжит полностью выполнять свои обязательства и играть решающую роль на энергетическом рынке Болгарии", - добавил посол.

По его словам, в условиях кризиса и неопределенности на европейском энергетическом рынке роль альтернативных источников энергии возросла, и некоторые европейские страны, в том числе Болгария, проявляют интерес к увеличению импорта природного газа из Азербайджана.

"Южный газовый коридор" и Трансадриатический газопровод, который является его частью, в очередной раз доказали свою значимость в условиях энергетического кризиса и сыграли решающую роль в бесперебойных поставках природного газа европейским потребителям. Азербайджан стремится и впредь играть роль надежного поставщика энергоносителей как для региона, так и для Европы и готов поставлять больше природного газа. Увеличение поставок требует подписания соответствующего контракта между импортерами и экспортерами", - сказал Гусейнов.

Посол отметил, что после подписания такого контракта, прежде всего, необходимо увеличить пропускную способность "Южного газового коридора", чтобы обеспечить поставки законтрактованных объемов.

Это один из главных вопросов в энергетическом диалоге между Азербайджаном и Еврокомиссией, сказал дипломат.

Инвестиционные возможности

Как отметил Гусейнов, Болгария заинтересована в азербайджанских инвестициях в энергетические и инфраструктурные проекты.

"В настоящее время ряд болгарских компаний реализует инвестиционные проекты в Азербайджане. Болгарские компании проявляют интерес, прежде всего, к промышленному и нефтехимическому секторам. Болгария в свою очередь заинтересована в азербайджанских инвестициях в энергетические и инфраструктурные проекты. Болгарские компании готовы построить завод по переработке индустриальных и моторных масел с использованием гидрологических технологий и применять высокие технологии для обнаружения мин и разминирования", - сказал посол.

Он отметил, что Азербайджан и Болгария придают большое значение развитию двусторонних экономических отношений в ненефтяном секторе и уделяют особое внимание развитию сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, ИКТ, сельского хозяйства и туризма.

"Поэтому две страны заинтересованы во взаимных инвестициях в эти сферы. Более того, важно наращивать взаимные усилия для диверсификации товарооборота между Азербайджаном и Болгарией. Азербайджанские компании могут экспортировать в Болгарию сельскохозяйственную продукцию (фундук, томаты, яблоки, хлопковую пряжу, картофель, персики, чай и др.), продукцию химической промышленности (полиэтилен, метанол, спирт) и другую продукцию (необработанный алюминий, сталь, трубы насосно-компрессорные, бумага и картон, соль), а болгарские компании могут экспортировать в Азербайджан мучные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, сыр, кукурузу, живой скот, фармацевтические препараты, мебель, холодильное оборудование, медицинские приборы, электрические батареи", - сказал Гусейнов.

Как отметил посол, в числе актуальных вопросов запланированные в этом году в Баку 6-е заседание азербайджано-болгарской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и бизнес-форум в рамках этого заседания.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией традиционно основывается на дружеских отношениях.

"В этом году две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Совместная декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в Софии 4 марта 2015 года в ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию, составляет основу отношений и открывает новые возможности для двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также двусторонних экономических связей", - сказал Гусейнов.

Посол добавил, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на двустороннюю торговлю в 2020 году, однако в 2021 году товарооборот имел положительную динамику и на конец года составил 72,65 миллиона долларов. Он добавил, что за первые четыре месяца 2022 года этот показатель составил 50,3 миллиона долларов и будет рост к концу года.

"Сырая нефть, нефтепродукты и природный газ составляют значительную часть экспорта из Азербайджана в Болгарию. Две страны подписали 25-летний контракт в 2013 году на поставку 1 миллиарда кубометров газа в год из Азербайджана в Болгарию, транспортировка природного газа началась 31 декабря 2020 года. Мы ожидаем, что экспорт из Азербайджана в Болгарию значительно вырастет после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в ближайшие месяцы. Хотя в азербайджано-болгарских экономических связях преобладает сектор энергетики, две страны заинтересованы в развитии отношений в ненефтяных секторах, включая транспорт, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, информационные технологии и туризм. В связи с этим мы работаем над диверсификацией торговли и увеличением взаимных инвестиционных возможностей", - пояснил Гусейнов.