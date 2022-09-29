В Азербайджане подготовлен новый законопроект о предпринимательстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству был вынесен на обсуждение законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства".

В соответствии с пунктом 10 части I статьи 94 Конституции Азербайджана он регулирует отношения в сфере развития микро -, малого и среднего предпринимательства, определяет формы государственной поддержки в этой сфере.

Законопроект состоит из 5 глав и 15 статей. Документом определяются условия оказания поддержки субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства, формы их поддержки, порядок ее оказания и оценки, ответственность за нарушение закона в этой сфере.