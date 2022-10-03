В Азербайджане ожидается утверждение еще двух нормативных актов, один из которых связан с безопасностью критической информационной структуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

Кроме того, по его словам, ожидается утверждение стратегии информационной безопасности и кибербезопасности.