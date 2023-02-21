Замминистра энергетики Румынии о поставках зеленой энергии из Азербайджана в Европу

24 февраля ожидается встреча представителей Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии для обсуждения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта подводного кабеля для поставки зеленой энергии из Азербайджана по дну Черного моря в Европу.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Reuters, сказал заместитель министра энергетики Румынии Георге-Серджиу Никулеску, выступая на энергетическом семинаре.

Замминистра отметил, что в нынешних условиях у таких проектов больше шансов на реализацию.

"Парадигма изменилась. Потребность в электроэнергии на европейских рынках выросла. Мы все время говорим о диверсификации поставок. На европейском уровне мы все согласны с тем, что все изменилось с 2018 и 2019 годов, когда европейские экономики сильно зависели от российского ископаемого топлива", - пояснил он.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния 17 декабря 2022 года подписали соглашение о строительстве электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии.

В рамках этого проекта планируется построить кабель, который позволит транспортировать четыре гигаватт зеленой энергии из Азербайджана.