Ситуация с американским госдолгом продолжает влиять на нефтяные котировки

Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют снижение в ситуации неопределённости с американским госдолгом. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,77%, до 75 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 71,13 доллара.

Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении предельного потолка величины государственного долга США. Спикер палаты представителей США Кевин Мак-Карти отметил, что позже в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров по этому вопросу.

Сохраняющаяся неопределенность вокруг перспектив госдолга заставляет нефтяных трейдеров больше уходить от риска, что приводит к снижению нефтяных котировок.