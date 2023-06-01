https://news.day.az/economy/1569728.html США готовы поддержать производство "зеленого" водорода в Азербайджане
США готовы поддержать производство "зеленого" водорода в Азербайджане
США готовы поддержать Азербайджан в производстве экологически чистого водорода.
Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.
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