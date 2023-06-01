США готовы поддержать производство "зеленого" водорода в Азербайджане
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США готовы поддержать Азербайджан в производстве экологически чистого водорода.

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

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