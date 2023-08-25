ASUS ROG Zephyrus M16 2023: легкий, мощный и для всех

ASUS представил новую модель ноутбука, которую многие назовут игровым. Подойдет ли он для самых требовательных игр? Безусловно. Но мы бы назвали его настоящим не-только-игровым ноутбуком для всех. Подробнее - в нашем обзоре.

Внешний вид и характеристики

ASUS ROG Zephyrus M16 2023 - это мощные компоненты в достаточно сдержанном, но стильном и компактном корпусе. Ноутбук оснащен мощным процессором Intel Core i9-13900H 13-го поколения, скоростным накопителем на 2 ТБ. Компанию им составляют быстрая оперативная память и топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 с 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Все это - основа очень высокой производительности нового ноутбука.

На корпусе устройства достаточно различных портов - их должно хватить даже самым заядлым любителям подключить к ноутбуку максимум периферии.



Производительность

M16 - тяжеловес, когда речь заходит производительности - и это несмотря на свои 16-дюймовые габариты: процессор Intel Core i9-13900H, видеокарта Nvidia Geforce RTX 4090 и до 64 ГБ оперативной памяти бросают вызов всем современным ноутбукам высокого уровня. Процессор содержит 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер, а также способен работать на частоте до 5.4 ГГц. Частота энергоэффективных ядер составляет 1.9 ГГц. Процессор также включает встроенную графику Intel Iris Xe на случай, если графический процессор Nvidia не используется.

В качестве постоянной памяти используется SSD-накопитель M.2 NVMe Gen 4, который достаточно хорошо работает со скоростью чтения до 7000 Мбит/с и скоростью записи 5200 Мбит/с. Что касается памяти, то в базовой модели ее 1 ТБ, максимальный объем - 2 ТБ. Кроме того, имеется дополнительный слот M.2, поэтому при необходимости всегда есть возможность добавить еще больше памяти.

Как и в большинстве игровых ноутбуков ASUS ROG, здесь возможно переключаться через приложение Armory Crate между различными уровнями производительности, включая Silent, Performance и Turbo. Также, здесь реализованы режим Windows, в котором производительность определяется ОС, и ручной режим, в котором пользователь может точно настроить показатели производительности.

Топовый экран Nebula HDR

Самым‏ ‎большим ‎изменением‏ ‎Zephyrus ‎M16‏ ‎2023 ‎года‏ ‎стал‏ ‎новый ‎‎дисплей ‎ ROG Nebula ‎HDR. Новый дисплей с мини-светодиодной подсветкой размещен в изящном корпусе, по размерам соответствующем габаритам 15-дюймовых устройств. Дисплей Zephyrus M16 обладает разрешением QHD+ (2K), поддерживает адаптивную синхронизацию (Adaptive-Sync) и может похвастаться отличными скоростными характеристиками: частота обновления - 240 Гц, время отклика - 3 мс, что гарантирует отличное качество изображения и плавный игровой процесс. Кроме того, благодаря соотношению сторон 16:10, точной цветопередаче (сертификация PANTONE® Validated), широкому цветовому охвату (100% DCI-P3) и поддержке технологии Dolby Vision он отлично подходит для работы с профессиональными ПО и обработки мультимедийного контента. Также стоит отметить возможность раскрытия экрана Zephyrus M16 на полные 180 градусов, что позволит найти дополнительные сценарии использования ноутбука в нестандартных условиях. Подытожив можно сказать, что это самый передовой дисплей для игрового ноутбука на сегодняшний день. Этот дисплей открывает широкий простор для творчества, в том числе создания уникальных анимационных роликов, и позволяет ярко подчеркнуть индивидуальность владельца.

Обновленная мобильная графика от NVIDIA

Графическая подсистема ноутбука представлена новейшей видеокартой NVIDIA, вплоть до модели GeForce RTX 4090 с тактовой частотой до 1505 МГц (120 Вт с функцией ROG Boost, дополнительные 25 Вт с функцией Dynamic Boost). Используя графический процессор с микроархитектурой Ada Lovelace, она готова обеспечить отличную производительность в популярных играх за счет улучшенных вычислительных блоков: RT-ядер, тензорных ядер и обновленных потоковых мультипроцессоров. Современные видеокарты NVIDIA также поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта. Также обновленная версия ноутбука в 2023 году представлена в конфигурации с графическими процессорами GeForce RTX 4080 или 4070 для ноутбуков. Это более доступные по стоимости варианты, чтобы как можно больше геймеров могли ощутить все преимущества технологии RTX.

Встроенный дисплейный мультиплексор позволяет переключаться в режим прямого вывода изображения с дискретной видеокарты, а технология NVIDIA Advanced Optimus автоматизирует процесс переключения, чтобы достигать максимальной графической производительности в играх при подключении ноутбука к сети электропитания и оптимизировать энергопотребление в автономном режиме.

Возможность использования ноутбука в образовательных целях

Этот мощный и эффективный ноутбук 2023 года, разработан как для любителей тяжелых игры, так и для образования. ROG Zephyrus M16 2023 обеспечит вам плавную работу в многозадачном режиме без задержек, позволяя работать с несколькими приложениями одновременно без каких-либо замедлений. Вместительный твердотельный накопитель обеспечивает достаточно места для всех ваших файлов, документов и мультимедиа, а также обеспечивает более быструю загрузку и эффективную передачу данных.

Независимо от того, являетесь ли вы школьником, студентом, специалистом или тем, кто ценит производительность и надежность, ROG Zephyrus M16 станет идеальным компаньоном для решения всех вычислительных задач. В рамках современного учебного процесса требования к ноутбуку для учебы растут, и рассматривать игровое решение становится вполне оправданным по многим критериям.

Новейшая система охлаждения

Предназначенный не только для геймеров, но и для тех, кто увлекается созданием медиаконтента, ультратонкий ноутбук Zephyrus M16 получил усовершенствованную систему охлаждения с тремя вентиляторами и радиатором во всю ширину корпуса, которая помогает еще эффективнее охлаждать ключевые компоненты. Термопакет Zephyrus M16 2023-го модельного года возрос на 20 Вт по сравнению с моделью предшествующего поколения, позволяя в полной мере раскрыть возможности флагманского процессора Intel Core i9 13900H и видеокарты для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4090. Так, вентиляторы Arc Flow генерируют мощный воздушный поток при минимальном уровне шума даже в тонком корпусе модели ROG Zephyrus M16, а система самоочистки предотвращает падение эффективности охлаждения, которое могло бы случиться из-за накопления пыли. Используемый в качестве термоинтерфейса жидкий металл помогает снизить температуру центрального процессора. Кроме того, охлаждающий блок процессора выполнен таким образом, чтобы предотвратить протекание жидкого металла с течением времени. Семь тепловых трубок, проложенных в корпусе ноутбука, охлаждают не только процессор и видеокарту, но и элементы их систем питания. Это способствует надежной и стабильной работе всего устройства в долгосрочной перспективе. И наконец, система охлаждения автоматически переключается между несколькими режимами, отличающимися по параметрам производительности и уровню шума. Турборежим (Turbo) - это максимальная скорость ноутбука, для обеспечения которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости. В производительном режиме (Performance), который предназначен для игр, частоты компонентов и скорость вентиляторов снижаются, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим (Silent). Параметры режимов настраиваются пользователем, а переключение между ними также может осуществляться вручную - с помощью сочетания клавиш.

Что в комплекте?

Все топовые ноутбуки ASUS Republic of Gamers имеют интересную и щедрую комплектацию. Как и другие актуальные модели линейки, ROG Zephyrus M16 (2023) имеет все, что нужно для максимально комфортного использования ноутбука: фирменный рюкзак, мышка ASUS ROG Impact, блок питания на 280 Вт для использования на полную мощность, блок питания с Type-C для офисного использования и документация.

Не подходит М16? Альтернативы есть!

Модель TUF Gaming A15 (FA507) - это один из самых популярных игровых ноутбуков от компании ASUS. Центральным процессором выступает современное решение от AMD, вплоть до Ryzen 9 7940HS и в качестве видеокарты, в максимальном исполнении NVIDIA RTX 4070 с TDP 140W. Данная серия интересна многообразием предлагаемых конфигураций, что с легкостью позволит выбрать ноутбук именно под свои задачи.

Также, рекомендуем рассмотреть ноутбук ASUS серии STRIX, а именно STRIX G16\G18 (G614J/G814J). Данная серия включает в себя высокопроизводительные решения практически без ограничений по максимально возможным компонентам, ввиду самой продвинутой системы охлаждения на 2023 год. Данное решение подойдет пользователям, в выборе которых стоит больше производительность, нежели компактность и легкость.

Резюме:

По ‎сравнению‏ ‎с ‎прошлогодним‏ ‎Zephyrus‏ ‎M16, ‎в‏ ‎версии ‎2023 ‎года ‎есть ‎несколько‏ ‎важных ‎обновлений,‏ ‎преобразующих‏ ‎её ‎в ‎настоятельно‏ ‎рекомендуемый ‎игровой‏ ‎ноутбук. Помимо ‎новых‏ ‎чипов ‎Intel ‎и ‎NVIDIA, ‎дисплей,‏ ‎безусловно,‏ ‎является‏ ‎изюминкой ‎этой‏ ‎машины. ‎Другие‏ ‎новые ‎функции,‏ ‎полученные‏ ‎устройством, ‎включают‏ ‎добавление ‎светодиодов ‎AniMe ‎Matrix ‎на‏ ‎крышке, ‎что‏ ‎является‏ ‎чисто ‎эстетическим ‎решением.‏ ‎Добавление ‎третьего‏ ‎охлаждающего ‎вентилятора ‎явилось ‎отличным‏ ‎решением‏ ‎для ‎того,‏ ‎чтобы ‎держать‏ ‎в ‎узде ‎температурные ‎режимы ‎новых‏ ‎чипов.‏ ‎В ‎дополнение‏ ‎к ‎этому‏ ‎конфигурация ‎памяти ‎была ‎обновлена ‎​​​​для‏ ‎обоих‏ ‎модулей‏ ‎ОЗУ, ‎теперь‏ ‎доступных ‎для‏ ‎апгрейда. Zephyrus‏ ‎M16‏ ‎- ‎хороший‏ ‎производительный ‎вариант‏ ‎игрового ‎ноутбука, который способен удовлетворять потребности как геймером, так и учащихся и любителей создавать контент.