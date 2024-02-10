К сведению желающих выйти на пенсию на льготных условиях

Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях, сообщает Day.Az.

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