https://news.day.az/economy/1636241.html К сведению желающих выйти на пенсию на льготных условиях
К сведению желающих выйти на пенсию на льготных условиях
Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях, сообщает Day.Az.
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