https://news.day.az/economy/1640998.html Временный запрет на экспорт бензина из России может ударить по Турции
Временный запрет на экспорт бензина из России может ударить по Турции
Временный запрет на продажу российского бензина другим странам может негативно сказаться на Турции, пишет газета Ekonomim. Ограничения затрагивают и другие нефтепродукты. Решение вступит в силу с 1 марта и будет действовать полгода, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Турция активно закупает топливо у России. Так, с января по ноябрь 2023 года республика нарастила импорт российских нефтепродуктов на 200% и сэкономила более $2 млрд за счет более выгодных закупочных цен. В 2024 году Анкара планировала продолжить увеличивать объемы импорта.
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