Временный запрет на экспорт бензина из России может ударить по Турции

Временный запрет на продажу российского бензина другим странам может негативно сказаться на Турции, пишет газета Ekonomim. Ограничения затрагивают и другие нефтепродукты. Решение вступит в силу с 1 марта и будет действовать полгода, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Турция активно закупает топливо у России. Так, с января по ноябрь 2023 года республика нарастила импорт российских нефтепродуктов на 200% и сэкономила более $2 млрд за счет более выгодных закупочных цен. В 2024 году Анкара планировала продолжить увеличивать объемы импорта.

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