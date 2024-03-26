Этот мегаполис стал лидером в Азии по числу проживающих миллиардеров

Индийский мегаполис Мумбаи (центральный штат Махараштра) стал лидером среди городов Азии по числу проживающих миллиардеров. Такой вывод содержится в исследовании рейтингового индийского агентства Hurun India, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Мумбаи впервые стал столицей миллиардеров Азии, опередив Пекин. В индийском мегаполисе проживают 92 миллиардера против 91 в китайской столице. Тем не менее в целом по числу жителей с состоянием свыше $1 млрд Китай все еще опережает Индию: в КНР насчитывается 814 миллиардеров, тогда как в Индии - всего 271.

В глобальном масштабе Мумбаи, согласно исследованию, занимает третье место по количеству миллиардеров после Нью-Йорка (119 человек) и Лондона (97 человек).

Как отмечается в исследовании, с начала 2024 года в Мумбаи прибавилось 26 долларовых миллиардеров. В то же время в Пекине их число уменьшилось на 18. Общее состояние миллиардеров в Мумбаи составляет $445 млрд.

Сферы, которые принесли индийцам мультимиллионные состояния, - энергетика, фармацевтика и рынок недвижимости. Первое место среди самых состоятельных мумбайцев прочно удерживает бизнесмен Мукеш Амбани, владеющий холдингом Reliance Industries, который работает в сферах энергетики, нефтехимии, текстильной промышленности, природных ресурсов, розничной торговли и телекоммуникаций по всей Индии. В "золотом" списке также числятся бизнесмен Гаутам Адани, глава консалтинговой IT-компании HCL Шив Надар, владелец Индийского института сыворотки, производящего вакцины, Сайрус Пунавалла, управляющий директор фармацевтической компании Sun Pharmaceuticals Дилип Шанхви, девелопер Мангал Прабхат Лодха, промышленник Кумар Мангалам Бирла.

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