Назван объем экспорта азербайджанского газа в Болгарию

Болгария импортировала из Азербайджана 44,6 миллиона кубометров природного газа в мае 2024 года, и этот показатель почти аналогичен данным того же периода прошлого года, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat, передает Day.Az.

Общая стоимость импорта газа снизилась с 27,1 миллиона евро до 24,7 миллиона евро, что отражает снижение почти на 9 процентов.

В 2023 году Болгария импортировала из Азербайджана более 920 миллионов кубометров газа на общую сумму 311,5 миллиона евро.

В январе-мае 2024 года страна получила от Азербайджана 218,4 миллиона кубических метров газа стоимостью 117,7 миллиона евро по сравнению с 220,3 миллиона кубических метров стоимостью в 145,5 миллиона евро в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, что Болгария начала импорт газа из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года. Контрактный объем поставок газа по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора. Его пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.

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