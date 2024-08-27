Белорусская страховая компания намерена выйти на рынок Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Белорусская страховая компания "Асоба" намерена выйти на рынок Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил генеральный директор "Асоба" Владимир Коробушкин в кулуарах Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"Мы активно ищем партнеров, в том числе в Азербайджане, что и обусловило наше участие в этом форуме. Изменения в логистических потоках усилили наш интерес к региону. Мы стремимся найти партнера, который мог бы представлять наши интересы и оказывать помощь в решении возникающих вопросов на территории Азербайджана. В ответ мы готовы оказывать аналогичную поддержку клиентам этого партнера в Беларуси, безвозмездно помогая в урегулировании страховых случаев, включая эвакуацию при необходимости.

Недавно мы посетили Казахстан и также ведем поиск партнеров в Узбекистане. Логистические потоки из Беларуси теперь все чаще направляются в Китай, Турцию и Азербайджан. Поэтому нам особенно важно найти надежного партнера для взаимовыгодного сотрудничества, что и обусловило наше участие в этом форуме", - сказал он.

Отметим, что страховое общество с ограниченной ответственностью (СООО) "Белкоопстрах" было создано в августе 1992 года. Участниками СООО выступили Белорусский республиканский союз потребительских обществ и областные союзы потребительских обществ, а 27 июля 2020 года общим собранием Участников общества принято решение об изменении фирменного наименования СООО "Белкоопстрах" на СООО "Асоба".

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