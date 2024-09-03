Во Франции бьют тревогу

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в письме к французскому парламенту предупредил о риске увеличения бюджетного дефицита.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Издание передает со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо Ле Мэра, что основной причиной ухудшения ситуации в области государственных финансов является недостаточный объем налоговых поступлений и "чрезвычайно быстрый" рост расходов региональных властей. Последнее может стоить французской казне дополнительных 16 млрд евро, что не соответствует прежним прогнозам дефицита бюджета, отметил министр.

В результате, по данным из другого письма французского министерства, к которому также удалось получить доступ FT, дефицит государственного бюджета Франции в этом году составит 5,6% национального ВВП. Изначально прогнозировали 5,1%. Такое положение дел "подрывает доверие" к способности президента страны Эмманюэля Макрона управлять экономикой, констатирует газета.

В конце 2023 года Ле Мэр признал, что поступления в бюджет оказались на €4,4 млрд меньше запланированного уровня, а также допустил, что уровень дефицита бюджета окажется "существенно выше" озвученных ранее 4,9%. На этом фоне он пообещал претворить в жизнь план сокращения расходов министерств на €10 млрд. В свою очередь министр-делегат, отвечающий за государственные счета, Тома Казенав уточнил, что в 2025 году правительству придется найти способ сэкономить €20 млрд.

В прошлом месяце бюджетный дефицит США достиг рекордной суммы.

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