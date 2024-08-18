Бюджетный дефицит США достиг рекордной суммы

Дефицит бюджета США при администрации Байдена достиг рекордных 6.6 трлн долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в отчете американского минфина.

Отмечается, это максимальный показатель за всю историю наблюдений. По информации агентства, предыдущий президент Дональд Трамп накопил суммарный дефицит в 5.6 трлн долларов. При этом в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса, был зафиксирован максимальный годовой объем отрицательного сальдо бюджета - 3.1 трлн долларов, что составило 15.5% от ВВП страны.

Барак Обама стал единственным американским лидером в XXI веке, которому удалось сократить дефицит бюджета США - с 5.1 трлн долларов при Джордже Буше-младшем до 2.2 трлн долларов. Примечательно, что Буш-младший был последним президентом, при котором бюджет США получил годовой профицит - 130 млрд долларов по итогам 2001 года.

"США находятся в состоянии хронического превышения расходов над доходами почти век, последний раз длительный период профицита был с 1920 по 1930 год", - отмечается в сообщении агентства.

Агентство подчеркивает, что единственным главой США после Второй мировой войны с профицитным бюджетом был Гарри Трумэн (1946-1950 годы). Наибольшее превышение правительственных трат над доходами наблюдалось при Рональде Рейгане - на 1.34 трлн долларов.

Для финансирования огромного дефицита бюджета Соединенные Штаты прибегают к наращиванию государственного долга. В июле этого года он впервые превысил отметку в 35 трлн долларов США, а всего через две недели вырос еще на 160 млрд.

В начале августа стало известно, что дефицит бюджета США в июле вырос на 10,4% год к году и достиг 243.7 млрд долларов. Однако с начала финансового года дефицит сократился на 6%, составив 1.517 трлн долларов.

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