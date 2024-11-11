Туристические возможности Азербайджана продемонстрированы на национальном стенде на COP29

В рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) опыт устойчивого развития Азербайджана в области туризма представлен на стенде в "Зеленой зоне".

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

На стенде площадью 200 кв.м иностранным гостям и представителям СМИ была предоставлена информация о туристическом потенциале республики, продемонстрированы интерактивная карта туристических возможностей и промо-видео.

Также здесь были проведены презентации и дегустации национальной кухни Азербайджана, культуры чаепития, национальных сладостей, местных вин, а также концепции Slow food travel, основанной на принципе сохранения местного биоразнообразия.

Посетителям также были продемонстрированы изделия ручной работы в таких отраслях, как ковроткачество, роспись по керамике, текелдуз и медное дело.

В VR-секции (виртуальная реальность), предназначенной для воображаемого путешествия по достопримечательностям Азербайджана, гостям предоставлена возможность посетить Хыналыг, Янардаг, Атешгях, Ичери Шехер, Дворец Шекинских ханов, Гёйгёль и другие исторические места.

В течение 10 дней для посетителей будут организованы различные презентации, посвященные экотуристическим продуктам, таким как горные походы и наблюдение за птицами, потенциалу природного туризма, возможностям для деловых мероприятий, материальному культурному наследию Азербайджана, включенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и продвижению азербайджанского туризма.

Отметим, что в рамках COP29 20 ноября состоятся встреча министров туризма высокого уровня с целью реализации инициативы "Глобальное сотрудничество для усиления климатических действий в сфере туризма", впервые включенной в повестку дня председательства COP29, а также ряд панельных дискуссий о роли туризма в изменении климата и дополнительные мероприятия.

В рамках COP29 Госагентство установило указательные знаки и информационные щиты для повышения качества обслуживания туристов в Абшеронском и Алтыагачском национальных парках, а также разместило инфраструктуру для совершенствования туристических услуг в парках.

Также в рамках климатического мероприятия для информирования посетителей, путешествующих по нашему городу, о мероприятиях и туристических возможностях страны в специально выделенных транспортных узлах Баку создано пять мобильных информационных центров.

В течение мероприятия целый ряд туристических информационных центров (за ТЦ Nargiz на улице Низами, за ТЦ Park Bulvar в Приморском национальном парке, улица Альберта Агарунова, станция метро "Кёроглу" - выход в сторону Бакинского стадиона, Дворец Гейдара Алиева, выход ТЦ Port Baku, комплекс Sea Breeze Resort, Терминал 2 в аэропорту) будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00.