На COP29 состоялось мероприятие, посвященное теме устойчивого развития

В "Зеленой зоне" COP29 состоялось мероприятие, посвященное теме устойчивого развития. На мероприятии обсуждались инициативы COP29 по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Trend, панельная сессия, организованная председательством COP29, была посвящена теме "В направлении чистых нулевых выбросов: партнерство COP29 во имя устойчивого будущего" .

На сессии член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Аян Наджаф, консультант по устойчивому развитию COP29 с международным опытом в области изменения климата и "зеленого" финансирования Марина Ольшанская, заместитель председателя правления ОАО "Тезе шехер" Сабит Зейниев, специалист с богатым опытом работы в электротехнической и электронной промышленности Рустам Гасымов, меценат и предприниматель из Новой Зеландии Дейв Роз рассказали о таких важных вопросах, как решения в области возобновляемых источников энергии, экологически чистые технологии, сокращение выбросов парниковых газов.

Мероприятие собрало основные заинтересованные стороны и партнеров в области устойчивого развития из Азербайджана и со всего мира с целью обсуждения инициатив, направленных на устойчивое развитие.

На сессии была представлена информация о совместных усилиях по внедрению и реализации инициатив в области устойчивого развития.