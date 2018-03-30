Азербайджан продолжает развивать малое и среднее предпринимательство

В Азербайджане будет создана комиссия по координации деятельности бизнес-инкубаторов.

Об этом в пятницу сказал журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, расширение охвата деятельности бизнес-инкубаторов послужит развитию малого и среднего предпринимательства в стране.

В пятницу меморандум о сотрудничестве подписали 18 азербайджанских бизнес-инкубаторов.

"Подписание документа способствует росту числа бизнес-инкубаторов в Азербайджане, расширению географии их деятельности, развитию стартап-проектов. Это одна из мер в направлении развития малого и среднего предпринимательства, повышения его роли в экономике страны", - сказал Мамедов.

Сегодня в Азербайджане существует 20 бизнес-инкубаторов.

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