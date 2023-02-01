Новый тренд взорвал соцсети: чистим фрукты элегантно

Новый тренд взорвал соцсети. Миллионы пользователей демонстрируют вслед за блогером Зоей Биглари умение элегантно чистить фрукты. А началось все с обычного зеленого яблока. Девушка круговыми движениями непринужденно очистила зеленое яблоко. Кожура просто струилась в ее руках непрерывной спиралью, а френды лайкали пост не переставая, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Затем Зоя Биглари показала, как можно элегантно очистить папайю, драконий фрукт и другие экзотические плоды. Никто даже не мог предположить, что чистить фрукты можно так завораживающе. Более 20 миллионов пользователей посмотрели ролик Зои про яблоко и решили повторить тренд. "Как тебе удается так элегантно чистить фрукты?" - спрашивают у нее в комментариях. Многие пользователи отмечают, что видеоролики Зои Биглари необыкновенно терапевтичны.

Что смогло сделать этот тренд настолько популярным и вызвать настоящий взрыв в соцсетях. Дело не только в фруктах. Не спеша, медитативно очищая яблоко за яблоком блогер рассказывает личные истории, делится самым сокровенным. Так в одном из роликов Биглари рассказывает историю каминг-аута перед своими родителями. А в другом делится детской фантазией о том, что дети появляются из арбузных семечек.

"У меня так много впечатлений, эмоций, которые я получаю каждый день, общаясь с близкими и просто прохожими. И долгое время я думала, что они уникальны. Но оказалось, что это не так. Я обнаружила, что около 20 миллионов человек чувствуют то же самое", - откровенно рассказывает о своих впечатлениях Зоя Биглари.

Блогер считает очищение фруктов способом проявления любви наших предков: родителей, бабушек и дедушек. А ее многочисленные последователи готовы повторять тренд и рассказывать свои личные истории из детства и не только.

Какие еще видеоролики становились вирусными в последнее время? Давайте вспомним как мы с энтузиазмом порой готовы фотографировать и выкладывать в социальные сети свой ужин. Делились лавандовым мороженым и другой "дурацкой едой", которая становилась трендовой в 2022 году. Интересно, какой тренд станет следующим? Вскоре мы это узнаем.