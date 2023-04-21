Какой посуды стоит избегать

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какая посуда может навредить здоровью, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

В первую очередь эксперт призвала отказаться от использования посуды, в составе которой есть политетрафторэтилен, который также известен как тефлон. В конце 90-х признали, что материал выделяет перфтороктановую кислоту - ядовитое соединение, которое в больших дозах провоцирует бесплодие и рак.

Однако эксперт призвала не паниковать и осмотреть посуду. Если на ней есть знак PFOA FREE, то это означает, что для производства тефлона не использовалась перфтороктановая кислота, такой обычно бывает посуда крупных брендов. От использования остальной тефлоновой кухонной утвари стоит отказаться.

Не менее опасными могут быть пластиковые емкости, поэтому важно проверить их маркировку.

"Обычно это треугольник из стрелок, с цифрами внутри. Если маркировки нет - выкидывайте. Безопасен пластик с маркировкой 2, 4, 5", - рассказала врач.

Пластиковые контейнеры не рекомендуется нагревать и наливать в них горячую воду, потому что при и нагревании они выделяют токсичные вещества, сообщает "Российская газета".

Вредны для здоровья и турецкие или китайские сервизы из меламино-формальдегидной смолы. Диляра Лебедева призвала спрашивать сертификат соответствия при покупке такой посуды, а лучше и вовсе воздержаться от ее приобретения.