Оригинальное болгарское блюдо для вкусного и сытного завтрака

Если вы находитесь в активном поиске оригинального блюда для вкусного и сытного завтрака, у нас для вас кое-что есть. Сегодня мы приготовим одно из самых интересных болгарских блюд - миш-маш.

Это национальное блюдо Болгарии отдаленно напоминает наш омлет. "Це Смак" рекомендует немного поиграть с этой необычной яичницей - ведь овощей там должно быть больше, чем яиц. И сейчас существует много разных рецептов миш-маша, но для приготовления классического требуется всего несколько бюджетных ингредиентов.

Как приготовить миш-маш, традиционную болгарскую яичницу с помидорами

Ингредиенты на 2 порции:

яйцо - 2 шт.;

брынза - 50 г;

болгарский перец - 1 шт.;

помидор - 2 шт.;

лук - 1 шт.;

подсолнечное масло - 3 ст. л.;

перец чили, петрушка, черный перец молотый, соль - по вкусу.

Способ приготовления:

Лук очистите, порежьте кубиками. Произвольно измельчите помидоры и болгарский перец. На мелкой терке натрите брынзу. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте лук до мягкости.

Затем добавьте в сковороду помидоры с перцем. Присолите и тушите 15-20 минут на маленьком огне. Когда испарится сок, добавьте к овощам яйца и брынзу.

Перемешайте ингредиенты, немного поперчите. К тому же можете добавить паприку или другие любящие специи. Готовьте миш-маш 3 минуты, пока яйца не остынут.

А подают миш-маш с тостами или просто обжаренным хлебом. Попытайтесь, вам должно понравиться!