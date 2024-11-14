Рецепт ленивых пирожков с капустой

— даже духовку включать не надо!

Пирожков хочется, а возиться с тестом и начинкой - нет. На такой случай есть проверенный "ленивый" рецепт.

Как передает Day.Az, Gastronom.ru поделился простым рецептом пирожков с капустой на сковороде.

Для теста возьмите 450 г пшеничной муки, 350 г кефира жирностью 3,2%, 2 куриных яйца, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. пищевой соды и 100 мл рафинированного растительного масла.

Для начинки понадобятся 400 г капусты, 1 морковь, 1 луковица, соль и перец по вкусу.

Начните с начинки. Капусту, лук и морковь измельчите любым способом и обжарьте на растительном масле. Обычно хватает 3-5 минут. После добавьте 2-3 ст. л. воды и потушите все в течение 15-20 минут.

Время теста. Смешайте в одной миске кефир и соду. В другой посуде соедините яйца с сахаром и солью. Смешайте две массы и начните просеивать в получившуюся смесь муку. Получится вязкое тесто и умеренно густое тесто (чуть гуще, чем на оладьи).

Остывшую овощную начинку добавьте в тесто, перемешайте и оставьте заготовку "отдохнуть" на 10-15 минут.

Как только время выйдет, разогрейте в сковороде побольше масла. Выкладывайте тесто на сковородку в форме круглых или овальных плотных "блинчиков" и жарьте с двух сторон до румяной корочки. Не забудьте собрать с готовых пирожков лишнее масло бумажными полотенцами.