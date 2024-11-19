Названа защищающая от рака популярная специя
Куркума может снизить риск рака, также эта специя помогает контролировать давление. Об этом рассказало издание Surrey Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что употребление куркумы дважды в день в течение полутора лет способно улучшить память, нормализовать давление и даже сократить вероятность воспалений и развития опасных болезней, в том числе и рака. Эти полезные свойства обусловлены противовоспалительными и антиоксидантными свойствами содержащегося в специи вещества, которое называется куркумин. Оно защищает клетки мозга и нервной системы от повреждения и старения.
Диетолог Николь Хопсегер добавила, что куркумин также способен в некоторой мере предотвращать нейродегенеративные заболевания, например болезнь Альцгеймера. Однако в материале предупредили, что людям с высоким давлением и расстройствами пищеварения включать куркуму в рацион можно только после консультации с врачом.
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