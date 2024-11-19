Как почистить гранат, не испачкав руки и всю кухню?

С трудом верится, что можно почистить гранат легко и быстро и не испачкаться соком.

Как передает Day.Az, но эксперты Gastronom.ru доказали, что это возможно.

Гранат - непростой плод. Чтобы добыть его зерна, нужно приложить немало усилий, терпения и смекалки. Если перед вами стоит задача не испачкаться самим и не забрызгать соком кухню, то можно обратиться к этому методу чистки граната.

Возьмите острый нож. Удалите верхушку граната так, чтобы из-под мякоти показались зерна. После этого чуть больше, чем наполовину, надрежьте кожуру граната в местах, где располагаются перегородки между зернами.

В чистую миску налейте воды и поместите в нее гранат срезом вниз. Одной рукой поддерживайте плод сверху, другой начните извлекать зерна. Они окажутся под водой, поэтому брызг не будет.

В конце просто откиньте зерна на дуршлаг. Возможно, в емкости останутся частицы мякоти и перегородок, но их не составит труда убрать и вручную.

Что же делать, если во время работы с гранатом руки все-таки испачкались? Сначала нужно попробовать очистить загрязнения с помощью мыла. Если не сработает, то эксперты предложили воспользоваться подсолнечным маслом, лимоном или уксусным раствором (в соотношении 1:1 с водой).