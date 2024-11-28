Эндокринолог перечислила 5 продуктов, от которых стоит отказаться после 40–50 лет

Питание должно быть "гибким", его придется корректировать с возрастом. После 40-50 лет, например, врачи советуют отказаться от этих продуктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, эндокринолог Мария Калошина посоветовала людям в возрасте 40-50 лет изменить свой рацион, чтобы защититься от хронических заболеваний и слишком стремительного старения.

Первыми должны быть исключены любые жареные блюда и полуфабрикаты.

В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что в жареных до корочки мясе, овощах и хлебе образуются канцерогены. С возрастом естественная защита организма ослабляется: постоянное потребление канцерогенных продуктов повышает риск мутации на клеточном уровне. Что касается полуфабрикатов, то они, в свою очередь, негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе. В частности - повышают риск атеросклероза и связанных с ним инфаркта и инсульта.

Также в зрелом возрасте полезно не злоупотреблять острой и соленой едой. Из-за нее воспаляется слизистая оболочка ЖКТ и поднимается давление.

Не лишним будет и сокращение потребления животного молока. С возрастом фермента, расщепляющего молочные сахара, в организме человека вырабатывается меньше.

"Также избыточное потребление быстрых углеводов может привести к набору массы тела и последующему развитию метаболического синдрома, ведущего к сахарному диабету", - напомнила Калошина.