Наггетсы в форме звезд выпустили в честь футбольной команды

Ведущая американская компания Tyson Foods, занимающаяся производством продуктов питания, выпустила куриные наггетсы в честь футбольной команды Dallas Cowboys.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, куриные наггетсы имеют форму легендарного логотипа команды - звезды, которая представляет сборную Америки. Наггетсы в форме звезд такие же на вкус с хрустящей корочкой, как и знаменитые наггетсы в форме динозавра.

Это первый случай, когда у команды НФЛ появились свои собственные самородки. Болельщики американской команды смогли впервые попробовать наггетсы на стадионе AT&T во время игры против New York Giants. Также их можно найти в продуктовых магазинах Далласа.