Названое неожиданное полезное свойство фиолетовой кукурузы

Ученые из Университета Миссури и Агентства сельскохозяйственных исследований США изучили полезные свойства фиолетовой кукурузы. Оказалось, она полезна как для здоровья, так и для окружающей среды. Работа опубликована в журнале Industrial Crops and Products (ICP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе исследования ученые изучили различные сорта кукурузы, сравнив фиолетовые, синие и красные сорта с традиционными желтыми. Они обнаружили, что темно-фиолетовая кукуруза, известная как Maiz Morado, содержит больше всего антиоксидантов. Также она богата флавоноидами, фенольными кислотами и таннинами - веществами, которые могут помочь в профилактике рака, ожирения, диабета и воспалений.

Кроме того, из растительных белков и фитохимических веществ фиолетовой кукурузы можно создавать биоразлагаемые упаковочные материалы с антимикробными свойствами.

Другим важным способом применения является использование экстрактов из фиолетовой кукурузы в качестве натуральных пищевых красителей. Это может стать отличной альтернативой синтетическому красителю Red Dye 40, который вызывает мигрени, аллергические реакции и синдром дефицита внимания.

Из кукурузы этого сорта также можно изготавливать естественные средства защиты от насекомых, что может быть полезно для земледелия.

Работа позволяет по-новому взглянуть на роль кукурузы в будущем как продукта, который может служить не только для питания, но и для улучшения состояния нашей окружающей среды.