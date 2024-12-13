Как сварить идеальную гречку?

Как варить гречку? Это интересует и новичков, и опытных кулинаров, которые время от времени сверяются с рецептом, чтобы не получилась "каша".

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, для варки рассыпчатого гарнира нужно знать четкую последовательность действий и пропорции ингредиентов. Gastronom.ru поделился понятным рецептом, который никогда не подведет.

Возьмите 2 стакана гречневой крупы, ½ ч. л. соли, 4 стакана воды, и 1,5 ст. л. растительного масла.

Сначала гречку нужно перебрать и промыть в нескольких водах. Лучше не пропускать этот шаг. После обсушите крупу в дуршлаге и обжарьте на сухой сковороде в течение 4-5 минут. Обжарка раскроет аромат гречи и подарит ей приятную текстуру.

Вскипятите воду, посолите ее, всыпьте обжаренную гречку и повторно доведите до кипения на сильном огне. После закипания снимите шумовкой пену и добавьте прямо в воду растительное масло. На уменьшенном огне варите гречку еще 6-8 минут.

В конце снимите блюдо с огня, накройте крышкой и дайте ему настояться буквально пару минут.