Врач высказался о необходимости пить много воды зимой

Терапевт Алексей Водовозов рассказал, какое количество воды необходимо пить зимой без вреда для здоровья.

Как передает Day.Az, свое мнение он высказал в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, зимой человеку необходимо пить меньше воды, чем летом, причем в зачет идет любая жидкость вообще: вода, суп, компоты, чай, кофе. Этот факт он объяснил тем, что в условиях холода организм теряет меньше жидкости.

Определить, достаточно ли человек пьет, можно по цвету мочи, продолжил Водовозов. Моча желто-соломенного цвета свидетельствует, что жидкости в организме достаточно, изменение цвета на более темный указывает на обезвоживание. "Если она совсем белая, прозрачная, как сама вода, то это тоже ничего хорошего. Это признак того, что воды мы пьем больше, чем нужно, что может вылиться в отеки, или же у человека есть проблема с концентрационной функцией почек, и тогда уже нужно обращаться к нефрологу", - предупредил терапевт.