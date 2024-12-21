Полезен ли сухой чеснок так же, как свежий?

Чеснок придает блюдам не только вкус и аромат - он еще и очень полезен. В одном зубчике скрывается столько витаминов и минералов, что и представить сложно. А сохраняются ли они в чесноке, который превратили в сушеную приправу?

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, известно, что чеснок снижает риск многих сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и рака. Основную работу выполняют антиоксиданты и вещества с мощными противовоспалительными свойствами. Ученые подтвердили пользу продукта, но все ранее проведенные исследования касались только свежего овоща.

Свежий чеснок - измельченный и целый - советуют включить в ежедневный рацион. Сделать это довольно просто, ведь он подходит ко всему: овощам, крупам, яйцам, мясу и морепродуктам.

Хозяйки часто используют вместо свежих зубчиков чесночный порошок. По факту ничего лишнего в приправе нет, уточнила диетолог Натали Риццо. Это просто дегидрированный чеснок, который затем превратили в порошок. Однако точно сказать, что в сушеном виде овощ будет таким же полезным, пока нельзя. Исследователи не нашли тому доказательств. Кстати, неопределенность окружает и чесночное масло - его свойства пока изучаются, заключила эксперт в разговоре с изданием TODAY.