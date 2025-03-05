Сколько блинов можно съесть за раз?

Оптимальная порция блинов зависит от особенностей организма, но в среднем 2-3 штуки за раз - безопасная норма, сообщила РИАМО врач-диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова , передает Day.Az .

"Количество блинов, которое можно съесть без вреда, зависит от человека. В среднем 2-3 блина - это безопасная порция за один прием пищи. Переедание может вызвать тяжесть, изжогу и проблемы с пищеварением. Чтобы организму было легче переваривать блины, лучше пить травяной чай, компот или воду", - сказала Джутова.

Она добавила, что газированные напитки и ледяная вода замедляют пищеварение, поэтому их лучше избегать.

"Блины - калорийное блюдо. Они содержат муку, молоко, яйца и масло, что делает их источником углеводов и жиров. Высокое содержание крахмала требует дополнительной работы от организма, что иногда вызывает чувство тяжести", - отметила диетолог.

Джутова предупредила, что если есть блины каждый день, можно перегрузить пищеварительную систему, особенно если они жирные и съедаются в больших количествах.