Названы продукты, предупреждающие шум в ушах

Потребление фруктов, кофеина, пищевых волокон и молочных продуктов может снизить риск развития тиннитуса - беспричинного звона или шума в ушах.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal) Open.

Чтобы оценить роль диеты в сохранении здоровья слуха, ученые проанализировали восемь ранее опубликованных исследований на соответствующую тему. Всего в них приняли участие 301 533 человека. Особое внимание уделялось количеству потребляемых углеводов, кофеина, яиц, фруктов, клетчатки, жиров, мяса, белка, сахара, рыбы, овощей и молочных продуктов.

Результаты показали, что частота возникновения шума в ушах при употреблении фруктов снижается на 35%, а при употреблении клетчатки (полезных растительных волокон) - на 9%. Также защитное действие оказывают молочные продукты (снижение риска тиннитуса на 17%) и кофеин (10%).

Ученые пока не могут найти точные причины такой взаимосвязи. Они предполагают, что здоровая диета укрепляет кровеносные сосуды и нервные волокна (в том числе ушные), а также оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие.