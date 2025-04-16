Гастроэнтеролог назвала популярную кашу инсулиновой бомбой

Регулярное употребление овсянки на завтрак вредит здоровью человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог и терапевт Ольга Помойнецкая. По ее словам, при добавлении в кашу некоторых продуктов она становится "инсулиновой бомбой", передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Она добавила, что из-за поедания каши с молоком, медом и орехов у человека происходит резкий скачок сахара в крови, а затем его резкое падение. Из-за этого человек снова почувствует себя голодным уже в ближайшее время.

Тем, кто не может отказаться от овсянки на завтрак, гастроэнтеролог посоветовала покупать цельнозерновую, неочищенную крупу, которая готовится не менее 20 минут. Она отметила, что каши быстрого приготовления могут только навредить здоровью человека.

- Если вы сварите овсянку на воде или с добавлением молока, добавите туда сахара, меда, орехов, фруктов, то получится целая инсулиновая бомба, - рассказала Помойнецкая в разговоре с "Доктор Питер".