Аллергия и гастрит: эксперты рассказали о вреде некоторых видов супов

Первые блюда чаще являются полезными для человека, поскольку дают организму множество необходимых веществ и легко усваиваются. Однако, как сообщают "Известия", есть и такие супы, от употребления которых лучше воздержаться, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В первую очередь, к ним относится набравший популярность том ям и другие острые первые блюда. Они раздражают слизистую оболочку желудка.

Также не рекомендуется к употреблению супы с высоким содержанием насыщенных жиров, соли или сахара. К тому же, стоит остерегаться замороженных консервантов.

Что касается супов с морепродуктами, то здесь следует знать аллергические реакции своего организма, поскольку именно они являются наиболее частым побочным эффектом.

Наконец, тех, кто боится заработать гастрит от первых блюд, эксперты успокоили, заявив, что сами по себе супы вряд ли могут вызвать эту болезнь, однако при наличии совокупности неблагоприятных факторов могут выступить в роли катализатора.