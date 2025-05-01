Добавление соли в пищу может увеличить риск депрессии на 40%

Исследование показало, что добавление соли в пищу может увеличить риск депрессии и тревоги более чем на 40%, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Крупное исследование с участием почти полумиллиона взрослых британцев выявило связь между добавлением соли в пищу и повышенным риском развития депрессии и тревожных расстройств. Согласно данным, опубликованным в Journal of Affective Disorders, у людей, которые регулярно досаливали еду, вероятность возникновения этих психических расстройств была почти на 40% выше, чем у тех, кто избегал дополнительного употребления соли.

В исследовании приняли участие 439412 человек, среди которых у 9516 была диагностирована депрессия, а у 11796 - тревожное расстройство. У тех, кто добавлял соль лишь изредка, риск увеличивался на 5-8%..

Ученые предполагают несколько возможных объяснений этой связи. Одно из них - ускоренное биологическое старение из-за избытка соли, что может негативно влиять на психическое здоровье. Другая гипотеза связана с воздействием соли на гормоны настроения, такие как серотонин и дофамин, которые играют ключевую роль в регуляции эмоционального состояния.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, его авторы рекомендуют соблюдать умеренность в употреблении соли, особенно людям, склонным к тревожности и депрессии. Врачи также напоминают, что избыток соли давно ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и других хронических состояний.