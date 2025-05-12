Раскрыт секрет приготовления жаренных пельменей

Жареные пельмени - простое, но невероятно вкусное блюдо, которое легко приготовить дома. Чтобы насладиться хрустящей золотистой корочкой и нежной начинкой, готовьте их по рецепту шеф-повара Павла Шолохова.

Как передает Day.Az, в беседе с сайтом "Едим Дома" специалист отметил, что начинать процесс нужно с выбора качественной сковороды. Лучше всего подойдет модель с тефлоновым или керамическим покрытием.

Поместите пельмени на сковороду и добавьте немного воды. Это поможет тесту слегка размягчиться и провариться. Когда вся вода выпарится, добавьте немного растительного масла и чайную ложку сливочного масла.

Жарьте на умеренном огне до образования аппетитной золотистой корочки. Пока пельмени подрумяниваются, займитесь соусом.